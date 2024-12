Il forte vento di maestrale ha colpito la Sardegna. Raffiche che hanno superato i 100 km/h stanno causando numerosi danni e disagi, come a Orotelli, dove una tettoia in lamiera è stata sollevata dal vento e si è schiantata su alcune auto in sosta.

A Sassari, invece, le raffiche hanno fatto cadere il grande albero di Natale allestito dal Comune in piazza Castello, mentre a Carbonia due casette dei mercatini natalizi sono state distrutte.

Nell’Oristanese, una delle zone più colpite, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 20 interventi per alberi caduti, strutture danneggiate e situazioni di pericolo.

Disagi anche per i collegamenti marittimi: un traghetto Moby proveniente da Genova e diretto a Porto Torres è stato dirottato a Olbia a causa delle condizioni proibitive.

