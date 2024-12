Qualche settimana fa Ludovica, 14 anni (quasi 15, tiene a precisare) ha aperto il profilo Instagram dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e ha scritto un messaggio: “Da grande mi piacerebbe fare il medico, ho questa passione da quando sono piccola e dato che la strada è ancora lunga vorrei partecipare a delle attività di volontariato in ospedale, se possibile. Vorrei strappare un sorriso ai pazienti”. Troppo presto anche per fare la volontaria in corsia, ma il suo messaggio non è passato inosservato: a Natale, si sa, i sogni si possono realizzare e l’Aou di Cagliari, d’accordo con i genitori, ha organizzato una giornata speciale per una ragazza dal cuore d’oro.

Così questa mattina Ludovica, studentessa del Liceo Classico al Convitto Nazionale di Cagliari, è stata “medico” per un giorno. Accompagnata da Ferdinando Coghe, direttore sanitario facente funzioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria, era in corsia al Policlinico Duilio Casula: ha visitato alcuni reparti, ha parlato con i medici, i suoi futuri colleghi, con gli infermieri, e con i direttori dei reparti.

“Sono rimasta colpita e affascinata dal Policlinico è stata una bellissima esperienza che ha intensificato il mio sogno. Ho capito qual è la mia strada. È stato un insieme di emozioni fortissime che mi porterò per sempre nel cuore, mi sono trovata benissimo”, ha dichiarato la studentessa.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it