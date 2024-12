“Subito testa al Monza” è il mantra che si sono imposti il Cagliari e Gabriele Zappa, a seguito della sconfitta maturata ieri contro l’Inter.

L’esterno rossoblù è intervenuto in sala stampa per analizzare il match, ma soprattutto per spingere anche i suoi compagni a guardare avanti. Queste le parole riprese dal sito ufficiale del Cagliari:

Momento negativo: “Attraversiamo un momento negativo, ne siamo consapevoli – ha spiegato l’esterno – Il coraggio, però, anche oggi c’è stato, abbiamo dato il massimo. Dobbiamo continuare a lavorare, restando sempre sul pezzo”.

La classifica preoccupa? “I conti si fanno alla fine, il campionato è molto lungo e noi siamo una squadra che non molla mai. Andiamo avanti, dando tutto come sempre, continuando a credere in quello che facciamo. Perché così, prima o poi le cose le ottieni”.

Testa dunque alla prossima gara: “Ripartiamo da Monza: speriamo che non succeda come spesso ci sta capitando, con il portiere avversario migliore in campo a fine partita. Dobbiamo essere capaci di concretizzare in gol le occasioni che creiamo, nelle ultime partite ne abbiamo avute tante. Con il Monza dobbiamo portare a casa i tre punti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it