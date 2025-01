Cena di bentornato a Cagliari per Marko Rog. Ad accogliere il centrocampista croato c’ha pensato capitan Leonardo Pavoletti, che sui social ha postato una foto della loro rimpatriata ieri sera.

Rog è di nuovo in Sardegna dopo l’esperienza in patria alla Dinamo Zagabria, chiusa con la fine del prestito il 31 dicembre. Il giocatore, salvo sorprese, non resterà però al Cagliari.

La stessa Dinamo tratta per un nuovo prestito, mentre l’entourage di Rog sta discutendo con il club di Giulini la possibilità di una rescissione dell’accordo in scadenza nel 2026.

