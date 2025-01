Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato dell’impiantistica sportivo in Sardegna, dal nuovo stadio del Cagliari agli impianti più piccoli di vari sport, per finire con l’impiantistica scolastica.

“A Cagliari, oltre al nuovo stadio c’è anche il tema del palazzo dello Sport che abbiamo seguito in via diretta anche nei mesi scorsi. Ma noi ci occupiamo anche degli altri sport, degli impianti più piccoli a partire da quelli scolastici”, ha dichiarato Abodi.

“Il nuovo stadio di Cagliari rappresenta un obiettivo da perseguire con grande determinazione, ormai siamo al decimo anno. Io ho visto nascere quel progetto con il presidente Giulini e mi auguro che questo sia l’anno decisivo. Il 2025 dovrebbe essere anche l’anno della demolizione del vecchio Sant’Elia. Nel momento in cui l’iter amministrativo si conclude il primo atto, prima della ricostruzione, è l’abbattimento del vecchio stadio e poi, un giorno, anche smontare lo stadio temporaneo che sembra diventato quasi definitivo. La volontà del club è fortissima e io sono convinto che anche con il supporto che daremo con un fondo, con le garanzie, con i contributi in conto interessi si darà un’accelerazione definitiva al processo di infrastrutturazione”

“Domani incontrerò anche il sindaco Zedda con la mappa dell’impiantistica sportiva e cerchiamo di capire come poter raccogliere anche i soldi per migliorare le palestre scolastiche che sono per noi una priorità sociale, visto che ci sono risorse significative che il ministro Valditara ha messo a disposizione”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it