Niente da fare per la Dinamo Sassari che in Francia ha ceduto davanti allo Cholet per 82-70.

Passi in avanti rispetto al match contro Varese, ma non abbastanza per mettere in difficoltà in francesi, che sono apparsi di un livello superiore. Bravi soprattutto a non cedere il passo ai sassaresi quando si sono fatti sotto pericolosamente nel terzo quarto.

C’è tutto il girone di ritorno da giocare in Fiba Europe Cup, ma la situazione della squadra di Markovic appare già da ora particolarmente complessa.

La partita

Nel primo quarto di gara è proseguito il complicato rientro dalle ‘vancanze’ della Dinamo, che ha impiegato quasi 4′ a trovare i primi punti della sua gara. A togliere lo 0 dal tabellino è stato Halilovic grazie a due liberi che hanno interrotto il parziale di 7-0 dello Cholet.

Questa di fatto è stata la trama della primissima frazione, con il club francese che si è spinto anche fino al +16. Ritmi più alti, azioni veloci e giocatori pronti negli intercetti hanno messo in difficoltà i biancoblù. Nel finale di quarto, Tambone limita i danni con una tripla che prova a far risuonare la carica e che porta il passivo a 30-17.

Il rientro sul parquet porta ancora la firma dello stesso numero 15, sempre da 3 punti, ma lo Cholet riesce a tenere le distanze con ampio margine. La Dinamo cerca di ricucire il distacco e quando la situazione sembra senza via d’uscita, Markovic chiama il time-out.

A quel punto, qualcosa cambia a livello mentale tanto che il Banco mette dentro un parziale di 8-0 che li riavvicina fino al – 6 (45-39). Purtroppo, lo Cholet resta bravo ad eliminare ogni velleità di rimonta, grazie alla tripla di Campbell che porta i suoi avanti di 11 all’intervallo lungo: 50-39.

Nel terzo quarto però si rivede una Dinamo battagliera e nuovamente in grado di rivedere gli avversari ad un doppio possesso di distanza. Purtroppo però, nel momento decisivo viene a mancare l’acuto che avrebbe potuto aprire le porte ad un eventuale aggancio.

Non basta Halilovic in versione faro della speranza per riequilibrare le sorti. Così Cholet ripropone la doppia cifra di vantaggio alle porte dell’ultima parte di gara: 65-54.

L’ultimo quarto rappresenta purtroppo un nuovo triste epilogo di questo secondo girone di Fiba Europe Cup. I due punti di Smith riportano i francesi addirittura sul +14 e da lì la squadra di Markovic non si riprende più. Il match si chiude 82-70.

