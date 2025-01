Attimi di paura a Orosei dove nella serata di ieri, attorno alle 21.40, un’auto ha preso improvvisamente fuoco nei parcheggi della chiesa di Sant’Antonio di Sos Alinos.

Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che sono stati impegnati nello spegnimento dell’incendio divampato e nella messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i Carabinieri per dare il via alle indagini, volte a far emergere la causa che può aver scatenato le fiamme. Non si esclude l’origine dolosa.

