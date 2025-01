Si infittiscono le trame di mercato del Cagliari. Per poter lavorare sugli acquisti, i rossoblù hanno necessità di far partire qualcuno ed è per questo che potrebbe essere intavolato un doppio scambio con la Cremonese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzo, noto giornalista esperto di calciomercato, Lapadula e Azzi potrebbero dirigersi a Cremona, con Johnsen e Bonazzoli che potrebbero invece svolgere il percorso inverso e approdare in Sardegna.

Intanto le due società hanno aperto il dialogo per individuare le soluzioni più efficaci per quanto riguarda le formule di trasferimento.

