Il Cagliari prosegue i casting per l’attacco. Nelle ultime ore è sempre più caldo l’asse con la Cremonese, con cui i rossoblù hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in grigiorosso di Paulo Azzi. Il brasiliano stava limando gli ultimi dettagli dell’accordo, quando la trattativa ha subito un rallentamento proprio perché è tornato in auge il discorso attaccanti.

Il club sardo infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe chiesto David Okereke, attaccante attualmente in prestito in Turchia al Gaziantep e desideroso di ritornare in Italia. Il ds Bonato vorrebbe inserirlo nella trattativa per Azzi, mentre si raffreddano gli interessamenti per Dennis Johnsen e Federico Bonazzoli, che restano comunque sul taccuino se non si riuscisse ad arrivare a Okereke.

Intanto c’è da sistemare Gianluca Lapadula, su cui la stessa Cremonese sta ragionando. Sul peruviano è forte anche l’interesse dello Spezia, mentre sembra quasi sfumata la pista Sampdoria, salvo sorprese.

