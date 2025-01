In data odierna il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura di un mini market sito a Cagliari nel quartiere Marina, per un periodo di 5 giorni. Il provvedimento è stata disposto ai sensi dell’art 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, che consente al Questore di intervenire cautelarmente per prevenire le situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

La chiusura temporanea del locale è stata disposta all’esito di un articolato servizio di ordine e sicurezza pubblica disposto dal Questore nel quartiere Marina ed effettuato in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, per prevenire e contrastare le possibili criticità legate al fenomeno della movida nel centro cittadino.

In particolare, a seguito di un controllo della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stato accertato che nel mini market erano state appena vendute delle bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

La legge prevede infatti il divieto di vendere o somministrare alcolici ai minori di 18 anni. Pertanto chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità nel caso la maggiore età non sia evidente.

La chiusura in argomento è stata disposta in quanto il titolare dell’esercizio ha violato ripetutamente il divieto di vendita a minori ed era stato, in passato, per tale motivo sanzionato amministrativamente.

