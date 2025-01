L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A dirigere il match della Unipol Domus, in programma lunedì 3 febbraio alle ore 20:45, tra Cagliari e Lazio sarà il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Berti e Cipressa, IV uomo Monaldi, al Var Paterna e Avar Abisso.

In questa stagione Manganiello ha già diretto il Cagliari nella sconfitta per 2-0 in casa dell’Udinese lo scorso 25 ottobre. In totale sono 21 i precedenti tra il direttore di gara e la squadra isolana con un bilancio di 9 vittorie rossoblù, 5 pareggi e 7 sconfitte.

