Sabrina Licheri, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha contestato con una nota l’impugnazione da parte del Governo della legge sulle aree idonee della Sardegna.

“Il governo Meloni, ancora una volta, ha dimostrato il suo disprezzo per la Sardegna e i diritti dei suoi cittadini” ha esordito Licheri che poi prosegue:

“Durante l’ultima seduta del Consiglio dei Ministri, ha impugnato la nostra legge sulle Aree idonee e non idonee con un atto di arroganza che calpesta il lavoro della Regione e i diritti della nostra gente – l’atto più grave però, a detta della Senatrice – è stato l’aver ignorato il diritto della presidente della Regione a essere presente, violando lo Statuto sardo e confermando il suo disinteresse per le autonomie locali, specialmente per la Sardegna”.

“Una cosa però è certa – conclude Licheri – non ci piegheremo. La Regione Sardegna farà valere le proprie ragioni e continuerà a lottare contro ogni tentativo di saccheggio del nostro territorio. I sardi meritano autodeterminazione, non imposizioni dall’alto. Il governo troverà un muro invalicabile di fronte a ogni tentativo di prevaricazione”.

