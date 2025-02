Nella mattina del 30 gennaio, i Carabinieri delle Stazioni di Sorgono, Tonara e Ovodda, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara, in collaborazione con il Nucleo cinofili dello Squadrone Cacciatori Sardegna di Abbasanta, nell’ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi, hanno tratto in arresto un allevatore 41enne, sorgonese, pregiudicato, per detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di esplosivi.

La perquisizione, condotta presso l’appartamento e successivamente estesa all’ovile in uso all’uomo nell’agro di Sorgono, ha dato esito positivo in quanto, durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 4 bombe carta di diverse dimensioni, contenenti polvere pirica, delle quali una di oltre 700 grammi, ad alto potenziale distruttivo, altri 10 artifizi pirotecnici di categoria F4, destinati pertanto unicamente a persone in possesso di abilitazione specialistica, i cosiddetti “pirotecnici abilitati”, una pistola di tipo revolver, priva di marca e matricola ed una cartuccia cal.30.

Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza gli Artificieri anti sabotaggio del Comando Provinciale di Nuoro che hanno provveduto alla distruzione del materiale esplosivo, ammontante ad un totale di 1,5kg. La pistola unitamente al munizionamento è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa di Reclusione di Oristano, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano.

L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’allevatore è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

