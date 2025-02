Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Santadi, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa, hanno rintracciato e soccorso quattordici cittadini extracomunitari di asserita nazionalità algerina, giunti poco prima sulla costa in località Porto Pino, nei pressi dei parcheggi della prima spiaggia.

Tra le persone individuate vi erano dieci uomini, due donne e due minori, tutti in apparenti buone condizioni di salute. Del natante utilizzato per lo sbarco non è stata rinvenuta traccia.

Dopo le operazioni di identificazione e gli accertamenti sanitari di rito, i migranti sono stati accompagnati, con mezzo di ditta convenzionata e scorta effettuata dai militari operanti, presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir.

