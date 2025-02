Si è spento questa mattina a Lisbona a 88 anni Karim Aga Khan IV, leader spirituale dei musulmani ismailiti e figura chiave nello sviluppo della Costa Smeralda.

Sulla sua figura hanno espresso cordoglio diversi politici sardi. In particolare il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni e il parlamentare Ugo Cappellacci.

Meloni. “È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Sardegna e nei cuori di tutti noi. Fondatore della Costa Smeralda, della compagnia aerea Alisarda e di numerose iniziative legate al turismo, il Principe Aga Khan ha dedicato la sua vita a celebrare e promuovere la bellezza e la cultura della nostra isola. Grazie alla sua visione, la Costa Smeralda è diventata una delle destinazioni più ambite al mondo, attirando visitatori da ogni angolo del pianeta. La Sardegna piange la perdita di un leader e visionario”.

Cappellacci. “Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Sua Altezza l’Aga Khan, una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Sardegna. Il suo amore per la nostra terra si è tradotto in un impegno concreto per il suo sviluppo economico e turistico, con una visione innovativa che ha reso la Costa Smeralda un’eccellenza mondiale. Fu proprio per questo contributo inestimabile che, durante il mio mandato da Presidente della Regione, conferimmo all’Aga Khan il riconoscimento ‘Sardus Pater’ nel 2011: un segno di gratitudine per ciò che aveva fatto e continuava a fare per la Sardegna”.

