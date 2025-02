Piazza Gramsci a Cagliari nel pieno degrado e l’opera di Pinuccio Sciola in stato d’abbandono. Questa è la situazione denunciata dai consiglieri comunali di Forza Italia e da una delle sue esponenti cittadine, Rossella Atzori.

Per questo è stata avanzata una interrogazione, accolta con la promessa di ripristinarne in tempi brevi la condizione e il decoro.

“Forse a causa della chiusura delle attività commerciali, del non sufficiente controllo, della noncuranza, dell’indifferenza… la piazza è sporca. La scultura di granito di Sciola è usata come orinatoio per i cani, senza nessun pudore. Ai suoi piedi e nelle vicinanze tanti pezzetti di granito, staccati (voglio davvero pensare involontariamente, magari nel tentativo di farla suonare, nonostante non si tratti di una scultura sonora) e lasciati lì, in mezzo allo sporco” commenta Atzori.

Forza Italia, fa sapere, “si vuole impegnare concretamente nella valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico e culturale, fonte inestimabile di ricchezza per la città”.

