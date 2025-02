Ruggero Ruggieri, scomparso ieri all’età di 90 anni, non fu solo un brillante imprenditore. Per tanti anni infatti è stato il presidente dell’Amsicora, portando numerosi trionfi ai colori biancoverdi e facendo crescere tanti giovani attraverso le attività sportive.

Per questo motivo la società ha voluto esprimere un lungo messaggio di cordoglio sui social, ripercorrendo anche la sua vita: “Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio si è spento Ruggero Ruggeri, storico presidente della nostra società, che ha guidato e rappresentato per decenni”.

“Dapprima atleta della sezione atletica negli anni ’50, successivamente dirigente e presidente di lungo corso e infine presidente onorario. Tutti lo ricordano – si legge ancora nel messaggio per l’impegno da lui profuso rendendo gloriosa e vincente la nostra società in tutte le discipline praticate e nel rapporto confidenziale che ha sempre voluto instaurare con gli atleti”.

Un uomo dal sangue ‘verde’ che non ha mai smesso di supportare tutti gli atleti amsicorini: “Per anni ci ha supportato e sostenuto, infatti, oltre ad occuparsi delle vicende societarie lo ricordiamo seduto sugli spalti a fare il tifo in modo distinto ed elegante, affermando che il sangue nelle proprie vene fosse verde, come il colore delle maglie degli atleti e delle atlete dell’Amsicora. Grazie di tutto Presidente”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it