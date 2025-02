Le fermate per i bus a Quartu Sant’Elena sono insicure e pericolose: è la denuncia lanciata dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che chiede agli enti competenti a intervenire.

“Ci sono principalmente problemi di scarsa illuminazione nella maggior parte delle fermate, perlopiù nelle aree a ridosso delle strade prive di sopraelevazione e protezioni, assenza di pensiline che andrebbero a riparare i pendolari nelle giornate di forte caldo e pioggia” spiegano in una nota.

La situazione si aggrava a Flumini, nei territori extraurbani e sulla 554, “dove le fermate sono collocate tra fanghiglia, sterpaglie e illuminazione cittadina assente. Per quanto il problema persista da anni, non si è mai intervenuti in maniera strategica e strutturale”.

Fratelli d’Italia ha annunciato di avere in mano una raccolta documentata di tutte le segnalazioni e delle relative criticità che verrà presentata all’Amministrazione comunale e ai soggetti competenti.

