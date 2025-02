Il Cagliari incrocia le dita per Gianluca Gaetano. Il giocatore ieri ha svolto un allenamento personalizzato a causa di una contusione al ginocchio sinistro e le sue condizioni verranno valutate in queste ore.

Gaetano potrebbe quindi saltare la sfida contro l’Atalanta in programma domani alle 15 a Bergamo. Al momento sembra non essere un infortunio grave, ma solo una botta riassorbibile in poco tempo.

