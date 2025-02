Una serata dal doppio volto quella vissuta ieri sera da Mahmood sul palco dell’Ariston di Sanremo. Il cantante con origini isolane di Orosei ha affiancato Carlo Conti alla conduzione della quarta serata cover del 75° festival della canzone italiana, ma il meglio di se è riuscito a tirarlo fuori durante una propria esibizione.

Timido e un po impacciato nei panni di co-conduttore, un ruolo sicuramente analogo per uno abituato a dare sfoggio di tutta la sua classe sul palco come artista; festivale che tra l’altro vinse nell’edizione del 2019 con il brano “soldi”.

Il meglio di se lo concede quando, in abiti rossi e successivamente a petto nudo, si esibisce in uno splendido medley del suo repertorio, tra canzoni e balli, portando sul palco i brani RA TA TA, Soldi, Kobra e Tuta gold. Pubblico in visibilio e grande ovazione per Mahmood che ancora una volta si conferma tra gli artisti migliori del panorama nostrano.

