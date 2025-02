Nella notte una donna ha chiamato i carabinieri, in totale stato di agitazione, per chiedere aiuto dopo che il figlio l’ha inseguita con una chiave inglese e ha minacciato di dare alle fiamme la casa e l’auto di famiglia. La donna è riuscita ad allertare le forze dell’ordine dopo essersi barricata nella propria camera da letto per proteggersi.

Pronto l’intervento dei carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno trattato in arresto il figlio, 30enne, con l’accusa di maltrattamenti.

Nel frattempo l’uomo aveva danneggiato e distrutto alcuni arredi di casa tentando di raggiungere nuovamente la madre all’interno della sua stanza. Solo con l’intervento dei carabinieri il figlio è stato immobilizzato. La donna ha sporto denuncia ma ha rifiutato le cure mediche.

Il 30enne è stato condotto prima in caserma e successivamente trasferito al carcere di Uta. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida, nel mentre proseguono le indagini delle forze dell’ordine per appurare precedenti casi di maltrattamenti.

