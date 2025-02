Augello: “Siamo rammaricati, bastava un episodio per pareggiare”

Tommaso Augello, esterno del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta per 1-0 contro la Juventus alla Unipol Domus nel match valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A 24/25.

“C’è rammarico: siamo rimasti in partita sino alla fine, sarebbe bastato un episodio per pareggiarla. Avremmo potuto credere di più nel pareggio, osando qualcosa di più nel finale. Dispiace per il risultato, per i nostri tifosi”, ha commentato Augello.

Testa subito alla prossima gara di campionato in trasferta allo stadio Renato Dall’Ara: “Ora testa al Bologna, chiudiamo un trittico di partite molto difficili. A Bergamo abbiamo fatto una grande gara, possiamo ripeterla anche domenica prossima in Emilia per portare a casa dei punti importanti per la classifica”.

