Bologna-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Tutto pronto per la sfida dello stadio Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, match della domenica pomeriggio che vede i sardi impegnati contro una delle compagini più in forma

Il match tra Bologna e Cagliari, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25, andrà in scena domenica 2 marzo alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara.

Il Bologna, che all’andata vinse 2-0, arriva a questa sfida con grande entusiasmo, reduce dalla prestigiosa vittoria in rimonta per 2-1 contro il Milan nel recupero di giovedì. Il Cagliari, invece, deve rialzarsi dopo la sconfitta contro la Juventus. La squadra guidata da Davide Nicola si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica con 25 punti, con un margine di quattro lunghezze sull’Empoli, che occupa la terzultima posizione.

Probabili formazioni

Il tecnico felsineo Vincenzo Italiano potrebbe riproporre Calabria sulla fascia destra. In attacco, Orsolini è pronto a tornare nel tridente offensivo accanto a Castro, mentre in difesa rientreranno Lucumí e Lykogiannis.

Per il Cagliari, dopo il ko con la Juventus, Nicola potrebbe puntare su Luvumbo dal primo minuto al posto di Felici, mentre Viola dovrebbe trovare posto sulla trequarti a scapito di Deiola. Per il resto nessuna modifica all’orizzonte rispetto alle ultime uscite.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Castro.

All. Italiano.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

All. Nicola.

Dove vedere Bologna-Cagliari in Tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto “Zona Dazn” potranno seguire il match anche sul canale Dazn 1 (214 di Sky).

