Porto Torres, terrorizzava una donna e la madre: giovane arrestato

Un giovane di 19 anni, nato in Sardegna ma residente altrove, è stato fermato dai carabinieri di Porto Torres, con il supporto dei colleghi di Sassari, con le accuse di violazione di domicilio, minacce, atti persecutori nei confronti di una ragazza e maltrattamenti contro familiari ai danni della madre.

La misura cautelare, decisa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura, è stata necessaria dopo le indagini dei carabinieri di Porto Torres e Sassari, iniziate a marzo 2024. In quel periodo, il giovane era entrato senza permesso, almeno 5 volte, nella casa di una ragazza di Porto Torres, danneggiando oggetti e chiedendo soldi, causando nella giovane un forte stato di ansia e paura per la sua sicurezza.

I carabinieri hanno anche scoperto che il giovane si era comportato in modo simile con la madre da maggio 2024 a gennaio scorso. In diverse occasioni, avrebbe insultato la madre, spingendola, minacciandola e mostrando comportamenti violenti, chiedendole insistentemente denaro anche aspettandola vicino ai posti che frequentava.

Questi elementi hanno portato all’arresto del giovane, con l’applicazione della custodia cautelare in carcere, decisa dal giudice. Il giovane è stato portato nel carcere di Bancali.

