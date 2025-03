Paura a Cagliari, violenta lite tra fratelli: uno estrae un coltello

Solo l'intervento della polizia ha riportato la situazione alla calma. Successivamente però la madre dei due ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale

Animi tesi in via San Saturnino a Cagliari dove questo pomeriggio è scoppiata una lite in famiglia che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Protagonisti della rissa sono stati due fratelli, ma al momento non sono ancora chiare le motivazioni. Secondo le ricostruzioni, uno dei due avrebbe iniziato a dare testate ad un elettrodomestico, poi ha preso in mano un coltello e minacciato il fratello.

Giunta sul posto, la Polizia è riuscita a calmare le acque. Tuttavia, la madre dei due uomini ha poi accusato un malore ed è stata quindi portata in ospedale.

