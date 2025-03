Siccità, soluzione della Regione: sversare acqua da diga Bau Muggeris

La richiesta, attraverso una nota, è stata indirizzata all'Enel che gestisce il bacino: "Misura eccezionale per contrastare la grave siccità degli ultimi anni"

Per contrastare la siccità la Regione è pronta a chiedere all’Enel di impiegare le acque della diga di Bau Muggeris per irrigare i comprensori del Campidano meridionale e di Isili Nord.

In proposito, la Regione si è espressa attraverso un comunicato: “Le risorse idriche della diga di Bau Muggeris (lago Alto del Flumendosa) consentirebbero di salvare la stagione irrigua 2025 nei comprensori del Campidano meridionale e di Isili Nord”.

“Dal bacino (gestito dall’Enel) potrebbero essere sversati, infatti, 25 milioni di metri cubi d’acqua nella diga di Nuraghe Arrubiu (gestita dall’Enas), che rifornisce i due comprensori fortemente in crisi a causa della siccità prolungata”.

“Si tratta di una misura eccezionale – si legge ancora nel comunicato – per contrastare la grave siccità che ha colpito il territorio regionale negli ultimi anni e ha determinato una serie di restrizioni che in alcune zone della Sardegna hanno interessato, oltre che il comparto irriguo, anche quello potabile”.

La diga infatti contiene al suo interno 50 milioni di metri cubi d’acqua, mentre per soddisfare le esigenze dell’Ogliastra ne basterebbe la metà: “La proposta della presidente Todde potrebbe quindi consentire al Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino e alla Giunta regionale di vincolare almeno 25 milioni di mc e far sì che l’Enel non proceda al turbinamento ai fini idroelettrici dell’intera risorsa idrica invasata e il conseguente scarico verso la costa Ogliastrina”.

