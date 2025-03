Moro omaggia Lussu: “Tra le figure più luminose della nostra storia”

Il Partito Sardo d’Azione ha voluto rendere omaggio ad Emilio Lussu, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, anche perché lo scrittore ed ex combattente fu tra i suoi fondatori. Per questo motivo, l’attuale presidente Antonio Moro lo ha voluto ricordare nuovamente.

“A conclusione delle celebrazioni per i 50 anni dalla scomparsa di Emilio Lussu, il Partito Sardo d’Azione – afferma Moro in una nota – lo ricorda come uno dei fondatori del glorioso Psd’Az e considera i flebili riferimenti alla sua militanza sardista, soltanto come l’ultimo tentativo condotto, con una certa sfacciataggine, da una certa politica senza valori e alla perenne ricerca di radici nel pantheon dei padri del sardismo”.

L’esponente del Psd’Az poi prosegue: “Il Partito Sardo d’Azione rende omaggio a Emilio Lussu, una delle figure più luminose della nostra storia: un combattente, un intellettuale e un leader politico che ha dedicato la sua vita alla libertà e alla giustizia sociale del popolo sardo”.

“L’eredità politica e morale che continua ad ispirarci – aggiunge Moro – è la sua lotta per l’autonomia vera e concreta della Sardegna. Un’autonomia che oggi possiamo dire ‘consumata’ ma che non possiamo dimenticare che è stata ottenuta con la responsabilità e il realismo di Lussu che, in un tempo storico e politico difficile e complicato, ha introdotto nella Statuto sardo il massimo dell’autonomia allora possibile“.

