Caso Todde, Ciusa (M5S): “Da centrodestra non accettiamo lezioni”

“Non accettiamo lezioni da parte di nessuno, ancor meno dai banchi del centrodestra”. Questa la netta posizione del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa, dopo le repliche del centrodestra all’entusiasmo mostrato dal Campo largo per la valutazione positiva della Corte dei Conti sul rendiconto elettorale dei pentastellati.

“La Corte dei Conti ha attestato l’assoluta regolarità della rendicontazione delle spese per la campagna elettorale per l’elezione della Presidente della Regione Sardegna, non solo per il M5S, ma anche per il comitato elettorale” dice Ciusa dopo le precisazioni sul provvedimento arrivate da Fratelli d’Italia.

“Continuare con questa farsa nuoce solo alla Sardegna e ai sardi che invece vogliono vedere una classe politica impegnata a risolvere i problemi che affliggono l’isola, come stanno facendo l’attuale maggioranza e la Presidente Todde. Continuare a delegittimare ancora la Presidente e l’istituzione regionale crea un ulteriore danno in una fase in cui siamo impegnati a ricostruire e a ripartire dall’enorme cumulo di macerie che abbiamo ereditato“.

E conclude: “Respingo al mittente tutte queste inutili e pretestuose argomentazioni espressione di chi dimostra di non avere risposte utili da dare alla Sardegna”.

