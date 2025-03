Torres, si è (ri)spenta la luce: il Perugia vince per 1-0

La Torres è di nuovo in crisi. Seconda sconfitta in tre gare per i sassaresi che cadono sul campo del Perugia per 1-0 a causa dell’autogol di Dametto.

Gli uomini di Alfonso Greco perdono soprattutto nelle occasioni sprecate nel primo tempo quando con Zamparo e Fischnaller avrebbe potuto riportare la gara in parità. Nella ripresa, i padroni di casa hanno retto l’assalto rossoblù, davanti a Scotto ben ispirato ma poco preciso.

Ora la classifica si fa più complessa. Il Pescara, corsaro a Pontedera, raggiunge la Torres al terzo posto con 57 punti mentre Ternana e Entella avranno modo di allungare la distanza davanti.

