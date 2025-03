Serrenti, insegnante sorpreso ubriaco alla guida: patente ritirata

Un insegnante di 60 anni è stato fermato a Serrenti con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito per legge

Un insegnante 60enne residente a Cagliari è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Nazionale a Serrenti, quando i Carabinieri della Stazione locale, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno fermato l’uomo a bordo della sua Ford Kuga grigia. I militari, insospettiti dalla guida irregolare del veicolo, hanno proceduto al controllo, riscontrando evidenti segni di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcolici.

L’automobilista è stato quindi sottoposto al test con etilometro, che ha confermato un valore superiore di oltre due volte il limite legale. Per questo motivo, i Carabinieri hanno ritirato immediatamente la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it