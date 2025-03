Ossi, il parroco non celebra i funerali di domenica: la gag di Striscia la Notizia

Ossi, il parroco non celebra i funerali di domenica: la gag di...

La polemica sul parroco di Ossi che non celebra i funerali di domenica finisce su Striscia la Notizia. A scherzare sulla vicenda che vede protagonista don Felix e la comunità del paese in provincia di Sassari sono i presentatori Roberto Lipari e Sergio Friscia.

“Polemica a Ossi, dove un prete non vuole celebrare i funerali di domenica” spiega Friscia ai telespettatori. “Ha detto: è festivo lo faccio solo per le urgenze”. Quindi è Lipari che si chiede “quale sarebbe l’urgenza per un funerale?”. E il collega: “Tipo quando uno muore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sassarese Medio 🐌 (@sassaresemedio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it