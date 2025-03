Dramma a Porto Torres, 74enne trovato in casa privo di vita

Enrico Porru, 74enne, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata in via Cavour, nel centro di Porto Torres. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui telefonicamente, hanno deciso di recarsi direttamente presso la sua residenza, un appartamento al primo piano di un edificio vicino all’incrocio con corso Vittorio Emanuele.

Non ricevendo alcuna risposta al campanello, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento locale, dopo aver tentato invano di accedere dall’ingresso principale, hanno utilizzato una scala per raggiungere il balcone al primo piano e forzare la porta d’ingresso. All’interno, hanno trovato il corpo senza vita del pensionato, accanto al suo letto, deceduto a causa di un infarto fulminante.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. Erano presenti anche gli agenti della Polizia locale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it