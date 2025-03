Sassari, primo intervento in Sardegna di chirurgia pediatrica robotica

È stato realizzato nell’Aou di Sassari per la prima volta un intervento di chirurgia pediatrica robotica. L’operazione, per la quale è stato utilizzato il robot Da Vinci multiport, è stata realizzata su un bambino di quasi otto anni e si è conclusa con successo. L’intervento ha consentito di correggere un difetto bilaterale della parete addominale del piccolo paziente il quale, grazie all’approccio mininvasivo, è stato dimesso nella stessa giornata senza alcuna complicanza.

“Questo intervento – afferma il direttore della Chirurgia pediatrica e neonatale, professor Francesco Saverio Camoglio – segna un importante passo avanti per la chirurgia pediatrica della nostra Azienda, e offre ai piccoli pazienti la possibilità di un recupero rapido e sicuro”.

L’intervento rappresenta il culmine di un percorso formativo della durata di circa quattro mesi. Il team chirurgico sassarese ha acquisito competenze attraverso l’uso del simulatore robotico in sede e la frequenza di centri nazionali di eccellenza, come l’Università Federico II di Napoli e il Training Center di Torino, specifici per la robotica pediatrica.

“Con l’arrivo del nuovo direttore della Chirurgia pediatrica ad agosto, in otto mesi siamo stati in grado di dare nuovo slancio all’attività chirurgica dedicata ai bambini – aggiunge il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano –. Adesso, l’utilizzo della robotica in pediatria, primo caso in Sardegna, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella specializzazione dei nostri chirurghi e migliora significativamente l’offerta assistenziale per l’intera popolazione, in linea con la nostra mission aziendale che ci vede impegnati nell’assicurare i più elevati livelli di salute possibili, mettendo il paziente al centro del percorso di cura e dei servizi offerti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it