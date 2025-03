Terrorizza Sassari con una spranga: 35enne fermato da 10 agenti

Sono stati necessari una decina di agenti di polizia e carabinieri per fermare un 35enne che stava danneggiando auto e persone. L'uomo è stato poi ricoverato in psichiatria

Sono stati necessari dieci agenti della polizia e dei carabinieri, oltre a due equipe sanitarie del 118, per fermare un 35enne che girava per Sassari armato di spranga, seminando il panico.

L’uomo ha prima danneggiato alcune auto in sosta vicino alla stazione ferroviaria, poi è passato alla stazione dell’Arst.

A quel punto, oltre a terrorizzare i passanti, si è scagliato contro il pullman in partenza per Osilo, mandando in frantumi il lunotto.

L’uomo ha provato a fuggire, ma gli agenti della polizia lo hanno condotto in ospedale. Una “sosta” durata solo qualche minuto, perché poi l’individuo ha ripreso a girare per Sassari.

Tanti cittadini lo hanno nuovamente segnalato alle forze dell’ordine che solo dopo notevoli difficoltà sono riusciti a immobilizzarlo e riportarlo in ospedale. Questa volta però, è stato poi disposto il ricovero nel reparto di psichiatria.

