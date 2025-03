Assemini ha il suo Auditorium, Puddu: “Ora lo faremo vivere”

Si tratta di una struttura da 450 posti, molto attesa da tempo dalla comunità: il sindaco promette di renderla funzionale per gli spettacoli

Il sindaco di Assemini Mario Puddu ha annunciato che Assemini ha ora finalmente il suo Auditorium. Si tratta di una struttura da 450 posti, molto attesa da tempo dalla comunità.

“Si è appena riunita la commissione di vigilanza (Vv.ff, ASL, Ing.esperto in elettrotecnica e acustica, più i nostri responsabili) che ha espresso parere Positivo e conseguente Agibilità. Sono molto felice e ringrazio tutto i settori del nostro apparato comunale che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Adesso ci aspetta una nuova sfida, non semplice, che affronteremo con entusiasmo e determinazione. Farlo vivere e fare in modo che la nostra Comunità possa goderne pienamente”.

Esprime soddisfazione anche l’assessore Francesco Murtas.

“Abbiamo lavorato con profilo basso sull’Auditorium. Anche quando eravamo coscienti che le problematiche erano state risolte, abbiamo preferito evitare esternazioni in attesa del parere definitivo della Commissione Di Vigilanza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it