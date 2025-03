Monopattino contro furgone: ancora grave il 17enne di Ploaghe

Ancora critiche le condizioni del 17enne di Ploaghe, coinvolto mercoledì notte in un incidente alla periferia del paese mentre guidava un monopattino, scontrandosi con un furgone.

Il giovane è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove ha subito un delicato intervento neurochirurgico per ridurre un’emorragia cerebrale. I medici lo mantengono in coma farmacologico. L’impatto ha causato, oltre al grave trauma cranico, contusioni polmonari e fratture al viso.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Ploaghe, il diciassettenne, che non indossava il casco, non si sarebbe fermato allo stop all’incrocio tra via Planargia e via Sicilia, impattando contro un furgone Renault Kangoo.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Sassari, dove le sue condizioni sono apparse subito molto preoccupanti.

