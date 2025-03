Aeroporti sardi, Confcommercio e Federalberghi: “Enac seppellisce fusione”

Un duro comunicato da parte di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna ha fatto il punto della situazione relativamente alla fusione degli aeroporti sardi. I due presidenti Alberto Bertolotti e Fausto Mura hanno infatti redatto una nota congiunta.

“Dopo la Corte dei Conti e i Tribunali – si legge nel comunicato – l’Enac seppellisce l’idea balzana di regalare l’aeroporto di Cagliari a fondi di investimento privati. Parole limpide e cristalline che segnalano come i beni pubblici non possano essere venduti senza gara e come le istituzioni pubbliche non possano essere estromesse dalle funzioni di indirizzo delle politiche di trasporto. In nessuna circostanza e tantomeno in un’isola”

La nota poi prosegue ricordando le dichiarazioni dell’avvocato Di Palma, che ha affermato come non ci siano obblighi normativi che impongano la fusione: “Contrariamente a quanto asserisce chi vuole regalare per interessi milionari l’aeroporto di Cagliari a un Fondo speculativo privato”.

“Confcommercio Sud Sardegna e Federalberghi Sud Sardegna – concludono Bertolotti e Mura – continuano la loro battaglia, sempre più convinti che i sardi debbano essere liberi di volare e che a tutti competa rispettare le norme. La politica, grande assente e grande ambigua, batta un colpo”.

