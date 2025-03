Il Brotzu dedica sala a Paolo Pizzi: fu primo donatore di organi nell’Isola

L’Arnas Brotzu ha voluto dedicare la sala colloqui della Struttura di Anestesia e Rianimazione a Paolo Pizzi, il primo donatore di organi in Sardegna che morì prematuramente all’età di 11 anni nel gennaio del 1988.

Lo spazio sarà ufficialmente inaugurato il prossimo 3 aprile. A darne notizia è stato lo stesso ospedale attraverso un comunicato: “L’Arnas G. Brotzu ricorda con gratitudine Paolo Pizzi, il primo donatore di organi in Sardegna la cui giovane vita, nel gennaio del 1988, a soli 11 anni, si interruppe tragicamente. Eppure, dal dolore della sua famiglia nacque un gesto di straordinaria generosità che segnò una svolta storica: l’avvio del programma trapianti nell’Isola“.

“Per onorare la sua memoria – si legge ancora – l’Azienda ha deciso di dedicargli la sala colloqui della Struttura di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla dottoressa Maria Emilia Marcello”.

Il comunicato poi prosegue: “La storia di Paolo Pizzi è una storia che non si deve dimenticare. Quel giorno, mentre giocava in bicicletta, venne travolto da un’auto. Le sue condizioni apparvero immediatamente disperate e, in un momento di inimmaginabile sofferenza, i genitori trovarono la forza di compiere un gesto straordinario: dire sì alla donazione degli organi“.

“A distanza di 37 anni, l’ARNAS G. Brotzu rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della donazione, rendendolo tangibile con un gesto carico di significato: dedicare a Paolo Pizzi un luogo di accoglienza per i familiari dei pazienti. Un tributo alla sua memoria – conclude – un simbolo di rispetto e riconoscenza per un bambino che, anche nel dolore, ha saputo donare vita e speranza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it