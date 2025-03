Cagliari, ascensore del Bastione fuori uso: “Disagi inaccettabili”

L’ascensore del Bastione di Saint Remy è fuori uso da due settimane. E questo fatto, secondo quanto denuncia il consigliere comunale Roberto Mura, starebbe creando enormi disagi per i residenti del quartiere di Castello e per le famiglie che portano i figli a scuola.

“Due settimane di disagi inaccettabili. È un servizio essenziale, soprattutto per gli studenti della scuola Santa Caterina e per chi ha difficoltà motorie. Non possiamo più tollerare questa situazione. Chiediamo al Sindaco di ascoltare le nostre richieste e di agire immediatamente per risolvere questo problema” fa sapere in una nota.

Mura, esponente di Alleanza Sardegna, chiede un intervento immediato per riparare l’ascensore e ripristinarne il funzionamento. E nel frattempo di prevedere delle soluzioni alternative affinché il quartiere non rimanga isolato.

