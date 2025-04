Cagliari, i volontari di Forza Italia puliscono la diga Sant’Elia

Forza Italia fa partire da Cagliari l’iniziativa nazionale “Periferie al centro”: militanti, volontari e cittadini si ritroveranno per un pomeriggio di pulizia e cura della spiaggia della diga Sant’Elia.

La mobilitazione è fortemente voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani e dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio.

“Quella di Sant’Elia non è solo una periferia urbana, ma un cuore autentico della città, che merita cura e attenzione per diventare un luogo di opportunità. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la buona politica non si fa solo nei palazzi, ma parte dalla strada, dalle mani che si sporcano per il bene comune. Per questo, tra i primi provvedimenti della nostra segreteria cittadina abbiamo adottato l’istituzione del Dipartimento Periferie, guidato da Annalisa Berretta” dichiara il segretario cittadino Alessandro Serra.

