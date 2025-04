Uras, furgone si ribalta nella 131: conducente grave in codice rosso

Un automobilista ha riportato gravi lesioni in un sinistro stradale verificatosi nella mattinata odierna sulla strada statale 131, nelle vicinanze dell’uscita per Uras. Per ragioni ancora in fase di accertamento, un furgone Fiat, che viaggiava in direzione di Oristano, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver impattato contro il guardrail, si è rovesciato su un lato.

L’intervento dei soccorsi è stato rapido. Sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del servizio sanitario 118, che ha trasportato il guidatore del veicolo all’ospedale San Martino di Oristano in codice rosso, a causa di un trauma cranico.I rilievi relativi all’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Mogoro, come riporta LinkOristano.

A seguito dell’incidente, si è formata una lunga coda nel tratto della statale 131 compreso tra il chilometro 69 e il chilometro 72, e la circolazione procede lentamente in direzione di Oristano.

