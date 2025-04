Cagliari, giovani in giro coi coltelli: intervento dei carabinieri in centro

Nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto ai reati e alle situazioni di degrado urbano legate ai comportamenti devianti della movida cittadina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari proseguono senza sosta gli appositi servizi coordinati sul territorio nel solco tracciato dalla nota “Operazione Setaccio”.

Dalle ore 18:00 di ieri alle ore 04:00 di questa mattina, i militari delle Stazioni Carabinieri di Villanova, Sant’Avendrace, San Bartolomeo, Pirri e Pula, con il supporto determinante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari, hanno sottoposto a controllo oltre 90 persone, deferendone tre all’Autorità Giudiziaria e segnalandone altre quattro alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

In particolare, una giovane di 22 anni residente a Villasimius è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 12 centimetri, mentre un altro giovane di 28 anni residente a Cagliari è stato trovato con un coltello dello stesso tipo, lungo 15 centimetri. Entrambi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi.

Inoltre, un 31enne di Pula è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di un grammo di cocaina, già suddiviso in quattro dosi pronte per la vendita, oltre alla somma di 240 euro in contanti, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

