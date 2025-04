Ha perso la vita dopo quattro giorni in coma la 16enne Asia Loddo: era ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito al grave incidente.

La giovane era rimasta coinvolta in un incidente in viale Marconi, nei pressi di Is Pontis Paris. Era in moto insieme ad una amica, che ora si trova ricoverata al Policlinico di Monserrato.

I genitori di Asia hanno deciso di donare gli organi della figlia e salvare così la vita ad altre persone.