Selargius, furto nel negozio di un parrucchiere: in manette il ladro

In manette un 36enne che nella serata di ieri si è introdotto nel negozio di un parrucchiere a Selargius per rubare il fondo cassa

È stato colto in flagrante mentre rubava all’interno del negozio di un parrucchiere in via Istria a Selargius. Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Monserrato e Sinnai sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di un furto in atto. All’interno dell’esercizio commerciale, di proprietà di un parrucchiere 57enne del posto, hanno sorpreso un 36enne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo aveva forzato l’ingresso e si era impossessato del fondo cassa. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di recuperare la somma sottratta, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Il 36enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari Villanova, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.

