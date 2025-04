Caso Massimiliano Mulas, Salvini: “Castrazione chimica, problema risolto”

Il leader della Lega ha commentato il caso del 45enne di Tempio arrestato per aver tentato di abusare di una ragazzina: ecco le sue parole sui social

Il caso di Massimiliano Mulas sta facendo il giro del web e in queste ore anche il leader della Lega Matteo Salvini ne ha parlato sui suoi canali social.

“Castrazione chimica per pedofili e stupratori: problema risolto, come peraltro già fanno altri Paesi europei. Non capisco perché solo la Lega, e pochi altri, porti avanti questa battaglia di civiltà” scrive.

Mulas è stato arrestato dai carabinieri di Mestre dopo aver tentato di abusare di una ragazzina di 11 anni. A suo carico, nel passato, erano già state inflitte diverse denunce e condanne, sempre per violenza sessuale, per fatti accaduti in diverse città d’Italia.

Di seguito il post di Matteo Salvini.

