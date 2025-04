Carbonia, controlli dei Carabinieri sul territorio: 57enne sorpreso con hashish

Un uomo di 57 anni, residente a Cortoghiana, è stato fermato dai Carabinieri dopo un'attenta osservazione: in casa quasi mezzo chilo di hashish

I Carabinieri di Carbonia hanno denunciato in stato di libertà un 57enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, disoccupato e residente nella frazione di Cortoghiana, già noto alle forze dell’ordine, era stato segnalato dalla cittadinanza e per questo era sotto osservazione da parte dei militari.

Gli elementi raccolti sono stati incrociati con i riscontri ottenuti dai Carabinieri durante i controlli di routine, facendo emergere sospetti concreti sul coinvolgimento dell’uomo in un’attività di spaccio.

Sulla base di questi indizi, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del 57enne. All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 340 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Tutto è stato sequestrato e sarà ora sottoposto ad analisi da parte dei reparti specializzati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it