Visto l’innalzamento della portata d’acqua, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha dato mandato di chiudere l’accesso al guado rialzato in alveo del Flumendosa. La decisione è stata presa in via precauzionale.

I cittadini del Sarrabus devono così vivere ancora i diversi disagi di viabilità che stanno accompagnando il territorio da oltre un anno.

