Cagliari Primavera festeggiato in Regione | Comandini: “Siete un esempio”

La Regione ha voluto dire il suo grazie al Cagliari per l’impresa compiuta con il trionfo nella finale di Coppa Italia Primavera. Un momento importante per una Sardegna che “ha ancora bisogno di momenti magici e risultati come questi”.

Sono le parole del presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini che oggi ha invitato in aula i ragazzi di Pisacane, lo staff tecnico e i dirigenti rossoblù. A loro sono poi stati consegnati una targa onoraria, una bandiera della Sardegna dal forte significato simbolico e infine il libro sui 100 anni della storia del Cagliari.

“Non è solo il risultato ma è anche l’esempio che avete dato a chi vi guarda – ha affermato ancora Comandini – E’ il grande esempio del Cagliari Calcio. Il Cagliari unisce la Sardegna. Lo abbiamo visto con il grande tributo che abbiamo dato a Gigi Riva. Voi non siete una squadra come le altre, siete una squadra che rappresenta un’intera isola. Rappresentate la risposta di quest’Isola che può essere fatta attraverso lo sport e i valori che voi volete rappresentare”.

Ieri poi è arrivata la notizia della morte del Papa e allora vi è stato qualche dubbio sul confermare o meno la cerimonia odierna. Il Presidente del Consigli Regionale però ha spiegato: “Ho sentito il presidente Giulini e mi ha detto che sarebbe stato ciò che avrebbe voluto il Papa. Perché non bisogna frenare l’entusiasmo, quello che i giovani vogliono fare. Voler condividere questo risultato con la massima assemblea Regionale è stato un modo per ricordare il Santo Padre che credeva molto nei giovani e credeva molto nel vostro messaggio. Una squadra di calcio è anche la capacità di integrare e voi lo fate benissimo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it