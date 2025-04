Sa Die, a Cagliari due giorni di festa: presenti Caterina Murino e Nicola Riva

Sono iniziate ieri con un gesto simbolico le celebrazioni di Sa Die de sa Sardigna a Cagliari. A dare il via alla giornata del ricordo per la cacciata dei piemontesi il 28 aprile 1794 è stata la collocazione della targa commemorativa sull’arco di Palabanda, mentre oggi il cuore della festa batte in piazza del Carmine, dove a partire dalle 20 si terranno spettacoli e concerti che chiuderanno ufficialmente le celebrazioni.

Quest’anno l’Assemblea nazionale sarda ha scelto come portabandiera figure rappresentative della cultura isolana contemporanea: Caterina Murino, Nicola Riva, Adriana Valenti Sabouret e Daniela Pes. In tanti hanno affollato ieri le strade di Cagliari con le bandiere dei Quattro mori, mentre dal palco allestito dall’Assemblea si sono susseguiti diversi interventi a ricordare l’importanza del ricordo.

In Consiglio regionale, a partire dalle 11, via alle celebrazioni solenni. Previsti i saluti istituzionali del presidente dell’Aula Piero Comandini, dell’assessora all’Istruzione Ilaria Portas e della presidente della Regione Alessandra Todde.

Il gran finale sarà affidato alla musica in piazza, con le esibizioni di Claudia Aru, Franca Masu e Andrea Andrillo, che porteranno in scena sonorità tradizionali e moderne della Sardegna. Anche i Musei nazionali partecipano alla giornata di festa offrendo oggi visite guidate in lingua sarda.

