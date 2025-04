Alghero, violento scontro tra camion e auto: due feriti

Incidente questa mattina alle porte di Alghero, dove intorno alle 7.30 si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 127 bis, coinvolgendo un camion e un’auto.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, insieme ai sanitari del 118. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in codice giallo al Pronto Soccorso per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi.

Oltre alla messa in sicurezza dei feriti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause dello scontro, affidati ai Carabinieri e alla Polizia locale.

